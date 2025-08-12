Maraş'ta çalıştığı inşaatın beşinci katından düşen 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 63 yaşındaki işçi Z.G. henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatın beşinci katından düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, inşaat düşen işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.