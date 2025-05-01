Maraş'ta fabrikada yangın

Maraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Maraş-Adana kara yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf balyalarının bulunduğu depoda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 personelin 7 araç ve 5 su tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.