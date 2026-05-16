Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Maraş'ta freni arızalanan kamyon 7 araca çarptı: 2'si ağır 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.

Güncel
  • 16.05.2026 14:00
  • Giriş: 16.05.2026 14:00
  • Güncelleme: 16.05.2026 14:03
Kaynak: AA
Maraş'ta freni arızalanan kamyon 7 araca çarptı: 2'si ağır 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

H.M.G. yönetimindeki kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol