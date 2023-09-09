Maraş'ta freni boşalan kamyon namaz kılanların arasına daldı: 4 ölü, 1'i ağır 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde öğle saatlerinde freni boşaldığı öne sürülen kamyon mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazanın ardından 5 kişinin öldüğü bilgisini veren Kahramanmaraş Valiliği, saat 14.30'da yaptığı açıklamada ise ölü sayısını 4 olarak güncelledi. Açıklamada, 1'i ağır 25 kişinin ise yaralı olduğu bilgisi yinelendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyonun, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Fotoğraf: AA

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Çarpma nedneiyle namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinbe sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürerken olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu kaydedildi.

Fotoğraf: AA

VALİ ÜNLÜER, ÖLÜ SAYISINI GÜNCELLEDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazanın ardından yaptığı açıklamada, ölü sayısının 5 olduğunu belirtmişti. Vali Ünlüer, saat 14.30'da yaptığı açıklamada ise ölü sayısını 4 olarak güncelledi.

Ünlüer'in açıklaması şöyle:

"İlk belirlemelere göre kazada, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın ise yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fotoğraf: AA

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve olayın şüphelisi sürücünün gözaltına alındığını ifade etti.

"3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaza sonucu, 3 araçta hasar oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.