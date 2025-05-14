Maraş'ta işçi servisi otomobille çarpıştı: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.