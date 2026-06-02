Maraş'ta kaybolan 62 yaşındaki yurttaşı arama çalışmalarında 6. gün

Maraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

  • 02.06.2026 12:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Maraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Selman Aktaş'a yönelik arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, dron desteğiyle su altında ve bölgede arama yapıyor.

