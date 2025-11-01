Giriş / Abone Ol
Maraş'ta kayıp olarak aranan çocuğun cesedi uçurum dibinde bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaç kesim işi yapan 17 yaşındaki Miraç Sağlam isimli çocuğun cansız bedeni, Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde bulundu.

  • 01.11.2025 22:12
  • Giriş: 01.11.2025 22:12
  • Güncelleme: 01.11.2025 22:18
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Miraç Sağlam (17), uçurum dibinde ölü bulundu.

İlçenin kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam isimli çocuk, dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuğu bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dün sonuç alınamayınca ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Miraç Sağlam’ın cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

