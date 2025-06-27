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Maraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Güncel
  • 27.06.2025 12:10
  • Giriş: 27.06.2025 12:10
  • Güncelleme: 27.06.2025 12:12
Kaynak: AA
Maraş'ta orman yangını
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

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