Maraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.