Maraş'ta saldırının gerçekleştiği okul geçici olarak kapatıldı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa A.M'nin silahlı saldırı düzenlediği Ayser Çalık Ortaokulu velilerin talepleri doğrultusunda geçici süreyle eğitim ve öğretime kapatıldı.

Güncel
  • 17.04.2026 14:01
  Giriş: 17.04.2026 14:01
  • Güncelleme: 17.04.2026 14:13
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan günü İsa A.M'nin polis olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verilmişti.

Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, "çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri" doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Saldırgan İsa A.M. de kay kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

