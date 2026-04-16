Maraş'taki okul katliamıyla ilgili yeni detaylar: Saldırganın nasıl öldüğü ortaya çıktı

Maraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyen ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplam 9 kişiyi katleden 14 yaşındaki İsa A.M.'nin nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Okulda duyulan silah seslerinin ardından 2 çocuğu bu okulda öğretim gören Necmettin Bekçi, verdiği ifadede saldırganı bıçakladığını söyledi.

İfadesine göre Necmettin Bekçi, ifadesinde olay günü duyduğu sesler üzerine okula koştuğunu, arka kapıdan girip saldırganı öğretmenler ve kantinciyle birlikte tutmaya çalıştığını belirtti.

Saldırganın başkalarına zarar vermesini engellemek amacıyla eline geçen bir bıçakla bacağına doğru bir defa salladığını ifade etti.

Kendi çocuklarını da arayan Necmettin Bekçi, kızını ana sınıfından aldığını, oğlunun ise tuvalete saklanarak kurtulduğunu ve eve geldiğini anlattı.

Olayın şokuyla bıçağı nereden aldığını tam olarak hatırlamadığını da sözlerine ekledi.

Necmettin Bekçi alınan ifadesinde şunları söyledi:

"Ben halen adresini vermiş olduğum yerde ailem ile birlikte ikamet ederim. Halen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Aşçı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 13/04/2026 tarihi ile 26/04/2026 tarihleri arasında yıllık izinli olarak bulunmaktayım. 3 çocuğum vardır. Ayşe Çalık Ortaokulunda öğrenim gören Alperen Bekçi isimli 6/D sınıfında öğrenim gören çocuğum ve yine aynı okulun anasınıfına giden 6 yaşında Zümra Bekçi isimli kızım bulunmaktadır. İkametim okulun arka giriş kısmını görmektedir.

'KOŞARAK OKULA GİTTİM'

Bugün yani 15/04/2026 günü saat 12:30 sıralarında eşim kızımızı okula götürdü. Ardından arkadaşları ile Kuran okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim."

'BIÇAKLA MÜDAHALE ETTİM'

Okulun arka kapısından bina içerisine girdiğini anlatan veli Bekçi, arka merdivenlerden çıktığında bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüğünü söyledi. Bekçi, müdahale anını ise şöyle anlattı:

"Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Ben de yardım etmek ve şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Bu esnada olayın şüphelisinin bu şahıs olduğunu anladım. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahmini olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarı ile bir defa bacağına doğru bıçağı salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti. Şahıs direnmeye devam ediyordu."

"POLİSLER SALDIRGANI SINIFA SOKTU"

Okulun içerisine gelen velilerden birkaçının da yerde yatan saldırgana tekme attığını bildiren Bekçi, daha sonra polislerin okula geldiğini söyledi ve ifadesine şu sözlerle devam etti:

"Ben şahsın kolunu arkadan bağlamaya çalıştım. Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kalkarak sınıfta bulunan yaralı çocuklara yardım etmek için şahsı polislere bırakıp buradan ayrıldım. Bu esnada okulun içerisine giren veliler çocuğu linç etmek isteyince görevli polisler şahsı sınıflardan birinin içerisine çekti ve şahsı muhafaza altına aldılar. Ardından okulun binasına giren çok sayıda vatandaş ve polis ile yaralıları çıkarmaya başladık. Biz dışarı çıktığımızda ambulanslar da gelmişti. Ben çocuklarımı aradım ve kızımı ana sınıfından aldım. Yaklaşık 15 dakika kadar sonra oğlumu sınıfta bulamayınca öğretmenlerin de okulu boşalttığını görünce oğlumu okul bahçesi ve çevresinde aradım. Ardından eşim aradı ve bana oğlumuz Alperen’in eve geldiğini söyledi. Bende kızım ile birlikte ikametime gittim. Oğlum evimize gidince bana silah seslerini duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını daha sonra öğretmenin gelip tuvalette biri var mı diye seslenmesi üzerine çıktığını ve okuldan ayrılarak direk eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında da bildiğim kadarı ile 2 arkadaşı rahmetli oldu."

Bekçi, olay sırasında kullandığı bıçağı olay yerinde bıraktığını hatırladığı ve şu an nerede olduğunu bilmediğini beyan etti.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırgan hakkındaki otopsi raporu da ortaya çıktı. Aralarında 2 adli tıp uzmanının da olduğu 6 kişilik heyet tarafından yapılan incelemelerde İsa A.M'nin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması nedeniyle dış kanama sonucu öldüğü tespit edildi.