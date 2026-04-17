Maraş'taki okul saldırısı: 5 öğrenci yoğun bakımda

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden 5'inin yopun bakımda tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Kahramanmaraş Valiliği, 16 Nisan'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda saldırgan dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Yaralanan öğrencilerden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 16 Nisan'da saat 13.30 sıralarında 14 yaşındaki İsa A.M. tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sırasında bazı öğrenciler okulun pencerelerinde atlarken 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 8 öğrenciden 5'i ise yoğun bakıma alınmıştı.

Saldırgan İsa A.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Olayın ardından saldırganın cesedi üzerinde yapılan muayene sonucu otopsi tutanağı hazırlanmıştı.

Buna göre, Mersinli'nin cesedinin yaklaşık 179 santimetre boyunda ve 85-90 kilogram ağırlığında olduğu, vücudundaki ölü lekelerinin de vücut arka bası görmeyen alanlarda hafif şiddette oluştuğu aktarılmıştı.

Cesedin tamamının kuru halde ve çeşitli yerlerde kan bulaşlarının tespit edildiği belirtilen raporda, "Sağ uyluk orta posterolateralde kesici delici alet yarası olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde de ekimozların bulunduğu" belirlenmişti.

Mersinli'nin "sağ uyluk proksimal ve orta kısımlarda kas içerisinde kanamalar bulunduğu" belirtilen raporda, sağ uyluktaki kesici delici alet yaralanmasının kas içerisinde ilerleyerek "femoral arter ve femoral vende kesi oluşturup toplam yaklaşık 15-20 santimetre derinlikte kas içinde sonlandığı" kaydedilmişti.

Raporda, Mersinli'nin kesin ölüm sebebine ilişkin ise şu bilgilere yer verilmişti:

"Yapılan ölü muayene ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin vücudunda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edilmiş olup, yaranın müstakilen öldürücü nitelikte olduğu, cilt, cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının keskin nitelikte olduğu, kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz."