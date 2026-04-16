Maraş'taki okul saldırısı: Saldırganın otopsi raporu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyen ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplam 9 kişiyi öldüren İsa A.M'nin büyük damar yaralanması nedeniyle dış kanama sonucu öldüğü tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra İsa A.M'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. İsa A.M'nin ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu yaşandığının altı çizildi.

Adli Tıp raporuna göre, 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan İsa A.M'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

VÜCUDUNUN BAZI BÖLGELERİNDE LEZYONA RASTLANMADI

Rapora göre İsa A.M'nin ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. İsa A.M'nin sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen İsa A.M'nin otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.