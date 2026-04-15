Maraş'taki okul saldırısı: Şiddet görüntülerini yayan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı

Maraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şiddet görüntülerini paylaşan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 15.04.2026 16:54
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

DHA'nın konuyla ilgili haberinde "Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Maraş'ta bugün saat 13.30 sularında Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yayın yasağı getirildi.

