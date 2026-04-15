Maraş'taki okul saldırısı: Şiddet görüntülerini yayan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı
Maraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şiddet görüntülerini paylaşan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
DHA'nın konuyla ilgili haberinde "Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı" ifadeleri yer aldı.
Maraş'ta bugün saat 13.30 sularında Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili yayın yasağı getirildi.