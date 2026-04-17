Maraş'taki okul saldırısında gündem olmuştu: Emniyet'ten 'C31K' isimli Telegram kanalı hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Urfa ve Maraş'ta iki gün üst üste meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

EGM, saldırıların ardından 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini, 'saldırgan ve provokatif içerikli' 307 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı.

411 KİŞİ YAKALANDI

EGM, 'halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen' toplam 411 kişinin yakalandığını da duyurdu.

'C31K'YE BAĞLI 111 KANAL KAPATILDI

Açıklamada, Maraş'taki katliamın ardından okullara yönelik başka saldırılar düzenlenebileceğini belirten tehdit mesajları içermesiyle gündeme gelen 'C31K' isimli Telegram kanalı hakkında da bilgi verildi.

Telegram uygulaması üzerinden açılan 'C31K' isimli ana kanala bağlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 kanalın kapatıldığı kaydedildi.