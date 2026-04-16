Maraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci son yolcuğuna uğurlandı.

Matematik öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler B.N.B., B.N.Ş., K.E.G., Z.K., F.S.B., A.G.Y., Ş.S.K, Y.T.G. bugün yapılan cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın (55) cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak kırsal Tekir Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, öğretmenin annesi Emine Gürbüz, kızı Dilara Karakıyak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AKP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ünal Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5. sınıf öğrencisi Y.T.G. (11) yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AKP İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

5. sınıf öğrencisi F.S.B.'nin (11) cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, anne Tuba Belli, kardeşi Ömer Alp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, öğretmenleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

5. sınıf öğrencisi Ş.S.K.'nin (11) cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Duraklı Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına çocuğun babası Hacı Mustafa, annesi Ayşegül Kazıcı ve yakınları ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AKP Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 yaşındaki öğrenci A.G.Y.'nin cenazesi, Düziçi ilçesindeki Haruniye Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil ile yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ahad Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından naaş, Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazında, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, AKP Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden B.N.B. (11), K.E.G. (11), Z.K. ve B.N.Ş.'nin (11) cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda vatandaş katıldı.