Maraş'taki okul saldırısında "saldırganın ölmediği" iddiası hakkında açıklama

Söz konusu iddiaların asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, "Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış, şahıs 16 Nisan'da gömülmüştür" denildi.

DMM'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış, şahıs 16 Nisan'da gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar, toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet ve millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir."

"Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı" belirtilen açıklamada, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.