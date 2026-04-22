Maraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Maraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Valilik, 3 öğrencinin yoğun bakımda, 1’inin serviste tedavi gördüğünü, bir öğrencinin ise Ankara’ya sevk edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği belirtildi.
Toplamda 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. Bir öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."