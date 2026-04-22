Maraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Toplamda 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. Bir öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."