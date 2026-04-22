Google Play Store
Maraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Maraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Valilik, 3 öğrencinin yoğun bakımda, 1’inin serviste tedavi gördüğünü, bir öğrencinin ise Ankara’ya sevk edildiğini açıkladı.

Güncel
  • 22.04.2026 13:27
  • Giriş: 22.04.2026 13:27
  • Güncelleme: 22.04.2026 13:31
Kaynak: AA
Maraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Toplamda 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. Bir öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Maraştaki okul saldırısı: Saldırganın otopsi raporu ortaya çıktı
Maraştaki okul katliamıyla ilgili yeni detaylar: Saldırganın nasıl öldüğü ortaya çıktı
