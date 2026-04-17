Maraş'taki saldırgan poligonda atış yapmıştı: Bir polis görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa A.M'nin atış talimi yaptığı poligonda görevli polis M.Y. görevden uzaklaştırıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen İsa A.M'nin babası U.M. ile birlikte 13 Nisan'da bir poligonda atış yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

Poligon görevlisi polis M.Y'nin aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

POLİGONDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsa A.M. olaydan bir kaç gün önce babası U.M ile birlikte poligonda tış talimi yaptığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan baba U.M. şunları söylemişti:

"Bu hafta Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da bir kaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rast gele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken bir kaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim, emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış" demişti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 16 Nisan'da saat 13.30 sıralarında 14 yaşındaki İsa A.M. tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sırasında bazı öğrenciler okulun pencerelerinde atlarken 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 8 öğrenciden 5'i ise yoğun bakıma alınmıştı.

Saldırgan İsa A.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Olayın ardından saldırganın cesedi üzerinde yapılan muayene sonucu otopsi tutanağı hazırlanmıştı.

Raporda, Mersinli'nin kesin ölüm sebebine ilişkin ise şu bilgilere yer verilmişti:

"Yapılan ölü muayene ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin vücudunda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edilmiş olup, yaranın müstakilen öldürücü nitelikte olduğu, cilt, cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının keskin nitelikte olduğu, kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz."