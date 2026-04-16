Maraş'taki saldırganın, ABD'li 'incel' katil Elliot Rodger'ı profil fotoğrafı yaptığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 5 silahla saldırı düzenleyen ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplam 9 kişiyi öldüren İ. A. M’nin WhatsApp profil fotoğrafının 2014’te ABD’de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.

Elliot Rodger, Mayıs 2014’te ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Isla Vista’da bıçak ve silahla düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, ardından intihar etmişti. Rodger, saldırıdan önce YouTube’a birtakım videolar yüklemiş ve uzun bir 'manifesto' yazarak tanıdığı kişilere göndermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir."

ELLİOT RODGER KİMDİR?

Kaliforniya'da 6 kişiyi öldüren Rodger, 141 sayfalık bir metin kaleme almış ve internette yayımladığı manifestosunda kadınların kendisiyle ilişki kurmayı reddetmesi sebebiyle onlardan “intikam” almak istediğini belirtmişti.

Bu katliamdan sonra Rodger, incel toplulukları içinde bir kahraman olarak anılmaya başladı. Rodger'in katliamı, sonradan gerçekleştirilen pek çok katliam için referans haline geldi.

SONRAKİ SALDIRILARIN ÖNÜNÜ AÇTI

2018 yılında Alek Minassian isimli saldırgan, Kanada Toronto'da kiraladığı bir kamyonetle insanları ezerek 10 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından yaptığı açıklamalarda, bu eylemini incel ideolojisine dayandırarak, kadınlara ve toplumun "alfa erkeklerine" karşı bir isyan olarak tanımladı. Minassian saldırıdan hemen önce Facebook’ta Rodger’ı öven bir mesaj paylaşmıştı.

ABD’de 1 Ekim 2015’te Oregon’daki Umpqua Community College’da düzenlenen saldırıda Christopher Harper-Mercer 9 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırganın yazılarında Rodger’dan bahsettiği ve benzer bir dil kullandığı ortaya çıktı.

New Mexico’da 2017’de Aztec High School’da düzenlenen saldırıda William Atchison iki öğrenciyi öldürdü. Atchison’ın internette Rodger’ın adını kullandığı kendisini öven mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.

14 Şubat 2018’de Florida’daki Parkland okulunda 17 kişinin öldürüldüğü saldırının faili Nikolas Cruz’un da sosyal medyada Rodger’a atıf yaptığı tespit edilmişti.