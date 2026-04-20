Maraş'taki saldırganın sınıf arkadaşı: Geçmişte kendini boğmaya çalışmıştı, saldırı yapacağını söylemişti

Kahramanmaraş'ta babasına ait 5 silahla girdiği okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren ve daha sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki 8'nci sınıf öğrencisi İsa A.M. aynı sınıfta okuyan G. İ., saldırganı anlattı.

Kendisiyle 4 yıldır aynı sınıfta okuduğunu belirten G.İ., “Derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu, onlara, ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış” dedi.

DHA'nın aktardığına göre katliamın yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu; öğrenciler, veliler ve olayı duyup gelen birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Okulu ziyaret edenler gül ya da karanfil bırakırken, bazı yurttaşlar da ya saldırıyı kınayan ya da yaşamını yitirenler için hazırladıkları notları okulun çevresine bırakıyor.

"KALEMLE KOLUNU DEŞER, SIRASI KAN OLURDU"

Okulun öğrencilerden G.İ., aynı sınıfta eğitim gördüğü İsa A.M.'nin arkadaş çevresinin olmadığını ve sınıfta zaman zaman kendisine zarar veren hareketler yaptığını söyledi.

G.İ. şunları kaydetti:

“Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. Sonra İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçe'sinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi. Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu. Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler.”

"KENDİ KAFASINDA KURUYORDU, BANA 5 NUMARA VERMİŞ"

G.İ., eski müdür yardımcısının sürekli İsa A.M.'nin çantasını aradığını belirterek şunları söyledi:

“Eski müdür yardımcısı her girdiğinde arardı herhalde çantasını. Benim bildiğim babası da şey yapmış ‘Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, oğlumun çantasını arıyor’ diye. Bizimle konuşmazdı. Tek muhatap ‘Seni Ejder Hoca çağırıyor.’ Bizim tek muhatabımız buydu. Arkadaş çevresi çok yoktu, iki tane biliyorum bizim sınıftan. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Derste mesela uyuyor ya, uyandığında semboller çiziyordu kağıda değişik değişik. Sıra düzenini çizmiş. Bana mesela 5 numara vermiş. Birkaç kişiyi yazmış, ünlem işareti koymuş. Bize verdiği numaraları oraya yazmış. Sonra 20 numara olana kuru kafa çizmiş. Sadece bir kişi, onun da kim olduğunu biliyorum, bir tane çocuğa saldırmayı planlamış."