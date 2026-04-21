Maraş ve Urfa'daki okul saldırıları: 8 yaralının tedavisi sürüyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda yaralanan 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Şanlıurfa'da'daki saldırıda yaralanan 16 kişiden 3'ünün tedavisi hastanede sürüyor. Kahramanmaraşta'ki saldırıda yaralanan 13 kişiden 5'inin tedavisi de kentteki hastanelerde sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 19 yaşındaki Ömer Ket ise intihar etmişti.

Kahramanmaraşta da 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Valilik kararıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmiş, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine öğleden sonra Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesine karar verilmişti.