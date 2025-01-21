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Maraş’ta bir aydır haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinden ayrılan ve kaybolan Duran Maniş isimli kişinin cansız bedeni, 1 ay sonra sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Güncel
  • 21.01.2025 15:44
  • Giriş: 21.01.2025 15:44
  • Güncelleme: 21.01.2025 15:50
Kaynak: İHA
Maraş’ta bir aydır haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ta bir aydır haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayır Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Duran Maniş, yaklaşık bir ay önce evinden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gönüllü arama kurtarma ekiplerince yapılan arama sonucu Duran Maniş'in cansız bedeni Maksutuşağı Mahallesi mevkisindeki boş bir sulama kanalında bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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