Maraş’ta bir aydır haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinden ayrılan ve kaybolan Duran Maniş isimli kişinin cansız bedeni, 1 ay sonra sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta bir aydır haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayır Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Duran Maniş, yaklaşık bir ay önce evinden ayrıldı.
Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gönüllü arama kurtarma ekiplerince yapılan arama sonucu Duran Maniş'in cansız bedeni Maksutuşağı Mahallesi mevkisindeki boş bir sulama kanalında bulundu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.