Maraş’ta iskele çöktü, iki işçi yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Maraş’ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı. Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndaki 7 katlı apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4’üncü kat seviyesinde çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 3 işçi yüksekten aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 52 yaşındaki Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Yunus Arıkmert ve İrfan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Arıkmert, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı İrfan K.’nin tedavisi, gazetemizin baskıya gittiği saatlerde sürmeye devam etti.