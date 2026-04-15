Maraş’ta kadın cinayeti: Evli olduğu Fatma Kurt'u katleden erkek tutuklandı

Maraş'ta evli olduğu Fatma Kurt'u (33) tabancayla başından vurarak öldüren Mevlüt Kurt (41), tutuklandı.

Olay, 13 Nisan'da akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Kurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle Fatma Kurt'la tartıştı.

Daha sonra Mevlüt Kurt, tabancayla Fatma Kurt'un başına ateş edip kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürülen Fatma Kurt, kurtarılamadı.

Daha sonra Mevlüt Kurt, avukatıyla birlikte karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt Kurt'un kız kardeşi H.K. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Mevlüt Kurt ve kardeşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sonra adliyeye sevk edildi.

Mevlüt Kurt çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.