Maraş’ta kaza sonrası yurttaşlardan protesto: Daha fazla insan hayatını kaybetmeden önlem alın

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası sonucu yüzlerce vatandaş aynı noktada daha önce de defalarca farklı kazanın meydana gelmesi sebebi ile sessiz yürüyüş için bir araya geldi.

Barış Mahallesi’nde bir araya gelen yurttaşlar 33 yaşındaki Hüseyin Karagöz'ün trafik kazası sebebi ile yaşamını yitirmesi sonucu alınmayan önlemlere ve tedbirsizliğe dikkat çekti.

Evrensel'de yer alan habere göre, aynı noktada daha önce benzer kazaların defalarca meydana geldiğini dile getiren vatandaşlar gerekli tedbirlerin alınmamasını ihmal olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili Hüseyin Karagöz'ün yakını Zerrin Ceren şunları ifade etti:

''Bu yolda yıllardır kaza olmasından dolayı birçok insan can verdi. Hiçbir önlem alınmadı aydınlatma yeterli değil geliş gidiş çift şerit ve hız kesici hiçbir önlem de yok. Hüseyin o bölgede depremden kurtulan insanlardan biriydi ancak alınmayan önlemler zincirinin başka bir çeşidi onu hayattan kopardı bu kez. Bu bölgede daha fazla insan hayatı kaybolmadan alınmayan önlemler düzeltilmeli. Depremden kurtulan insanlar bu yolda can vermek istemiyor artık yaz aylarında yurtdışından gelen gurbetçiler ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede kaldırım dahi bulunmamakta bu bölgede daha fazla insan hayatı kaybolmadan alınmayan önlemler düzeltilmeli"