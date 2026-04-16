Maraş’taki okul saldırısı: Yaralıların tedavisi sürüyor, cenazeler defnedilecek

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğrencilerden İsa A.M. tarafından düzenlenen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavileri Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor.

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri cenazelerini teslim almak için dün geceden bu yana Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunun önünde göz yaşları içinde bekleyişini sürdürdü. Cenazelerini teslim alırken fenalık geçiren aileler ve yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Kimi aile fertleri tekerlikli sandalyede veya yakınlarının kollarında morgun önünden ayrıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin hastaneden çıkarılışı sırasında duygusal anlar yaşanırken, Kara’nın yakınları da fenalık geçirdi. Gözyaşları arasında cenaze aracına konulan öğretmenin naaşı, defin işlemleri için nakledildi. Öğrencilerin cenazelerini taşıyan araçlara Türk bayrağı asılırken yine tabutlar da Türk bayrağına sarılı şekilde yakınlarına teslim edildi.

CENAZE TÖRENLERİNE BAKANLARIN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Kara, Tekir Mahalle Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tekir Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılması da bekleniyor.

Öğrencilerden B.N.B., B.N.Ş., K.E.G. ve Z.K. için Abdulhamithan Camisi’nde öğle namazını müteakip tören düzenlenecek ve naaşlar Şeyhadil Mezarlığı'nda oprağa verilecek. Bu cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılacağı bildirildi.

Öğrenci F.S.B.’nin cenazesi Afşin Asri Mezarlığı’nda, A.G.Y.’nin cenazesi ise Haruniye Merkez Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip defnedilecek.

Ş.S.K.’nin naaşı Duraklı Atolu Camisi’nden kaldırılarak Şeyhadil Mezarlığı’na uğurlanacak. Cenaze törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılması bekleniyor.

Y.T.G. ise Kırım Mikdatbin Esvet Camisi’nde kılınan namazın ardından Karacasu Kırım Mezarlığı’na defnedildi.