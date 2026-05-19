Maraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın babası müdür yardımcısını tayin ettirmiş!

Kahramanmaraş’ta 9'u öğrenci 1'i öğretmen 10 kişinin katledildiği okul saldırısından önce saldırganın çantasını kontrole den müdür yardımcısının tutuklu polis Uğur Mersinli'nin talebiyle tayin edildiği ortaya çıktı.

Tolga Şardan, T24'te bygün yayımlanan "Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişmeler ve okullara gönderilen güvenlik genelgesi" başlıklı yazısında saldırı öncesine ilişkin dikkat çeken detayları aktardı.

Buna göre, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da saldırı düzenleyen İ.S.M'nin babası Uğur Mersinli'nin "meslekten ihracı" konusunda müfettişler rapor verdi. Ayrıca, Mersinli ile oğlunun geldiği atış poligonundan sorumlu polise de "kınama" cezası verilmesi gündeme geldi.

5 KİŞİ TAYİN EDİLMİŞTİ

Şardan'ın aktardığı bir diğer bilgiye göre, saldırıdan yaklaşık bir ay kadar önce Ayser Çalık Ortaokulu'nda 5 kişinin tayin edildiği ortaya çıktı. Okuldan tayin edilenler arasında, saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M'nin çantasını hemen her gün kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım da vardı.

Ankara’ya ulaşan iddiaya göre, Yıldırım’ın okuldan tayin edilmesi için İ.A.M'nin tutuklu babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli devreye girdi.

"ÇANTANIN KONTROL EDİLMESİNDEN RAHATSIZ"

Baba Mersinli’nin, oğlunun çantasını sürekli kontrol etmesinden dolayı müdür yardımcısı Yıldırım’dan rahatsız olduğu ve görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti’nin üst yönetiminden de destek aldığı bilgisine yer verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, saldırıdan üç gün sonra görevden alındı. Şardan, Baydur’un görevden el çektirilmesinde bu bürokratik girişimin de izi olduğunu ifade etti. Ayrıca baba Mersinli için verilmesi istenilen idari cezada da bu konunun etkili olduğu ifade ediliyor.