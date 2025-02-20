Maraton İzmir koşusu iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılından bu yana uluslararası nitelikte düzenlenen Maraton İzmir koşusu, İzmir Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

Kasım 2024’te kayıtların açılmasının ardından yarışa katılmak için başvuru yapan sporcuların katılım ücretleri ise en kısa sürede iade edileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılından bu yana düzenlenen uluslararası nitelikteki Maraton İzmir koşusu İzmir Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle bu yıl yapılamayacaktır. Kayıtların açıldığı Kasım 2024 tarihinden bugüne kadar yarışa katılmak için başvuru yapan koşucuların katılım ücretleri en kısa sürede iade edilecektir.”