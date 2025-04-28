Maratonda KHK eylemi

Haber Merkezi

20’nci İstanbul Maratonu’nda KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Ahmet Konuk, “KHK zulmüne son” döviziyle eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20’nci İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Fatih’in Yenikapı semtinden başlayan koşuya, dış ülkelerden de çok sayıda sporcunun katılım sağladı.

Koşuda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen Ahmet Konuk’un protestosu dikkat çekti. Koşunun bitiş noktasında “KHK zulmüne son” döviz açan Konuk, “KHK zulümdür” şeklinde slogan attı.