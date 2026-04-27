Maratonda kırılan rekor Adidas'a yaradı: Hisseler yükselişe geçti

Londra Maratonu’nda tarihi bir eşik aşıldı. Kenyalı atlet Sabastian Sawe, 1 saat 59 dakika 30 saniyelik derecesiyle maratonu resmi bir yarışta iki saatin altında koşan ilk isim oldu. Bu başarı, aynı zamanda spor giyim devi Adidas’ın hisselerini yukarı taşıdı.

Sawe’nin rekoru, Adidas’ın “süper ayakkabı” olarak tanıttığı Adizero Adios Pro Evo 3 modeliyle geldi. Yarışın ardından üzerinde “Dünya Rekoru” ve “2 saatin altında” yazan ayakkabıyı havaya kaldıran Sawe, 2023’te hayatını kaybeden Kelvin Kiptum’un 2:00:35’lik önceki dünya rekorunu geride bıraktı.

"ULAŞILAMAZ BİR SINIR"

İki saatin altında maraton koşmak, atletizm dünyasında uzun süredir “ulaşılamaz sınır” olarak görülüyordu. Daha önce Nike’ın Breaking2 projesi ve Eliud Kipchoge’nin INEOS 1:59 Challenge denemesi bu hedefe yaklaşmış, ancak bu performanslar resmi rekor olarak kabul edilmemişti.

Adidas açısından bu sonuç, uzun süredir rekabet ettiği Nike karşısında önemli bir psikolojik üstünlük olarak değerlendiriliyor. Şirketin açıklamasına göre, yeni model ayakkabı; ultra hafif malzemeler, yenilikçi köpük teknolojisi ve karbon taban yapısıyla önceki versiyona göre yüzde 30 daha hafif ve koşu ekonomisini yüzde 1,6 oranında artırıyor.

Yarışta ikinci olan Etiyopyalı Yomif Kejelcha ile kadınlar kategorisinde dünya rekorunu geliştiren Tigst Assefa da aynı model ayakkabıyı kullandı.

REKORUN ARDINDAN YÜZDE İKİLİK YÜKSELİŞ

Rekorun ardından Adidas hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Ancak şirket hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 18 gerilediği, bunun da ABD tarifeleri ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yarattığı belirsizliklerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Adizero Adios Pro Evo 3’ün 500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı, ilk etapta yalnızca Adidas uygulaması üzerinden erişilebilir olacağı ve geniş dağıtımın sonbahar maraton sezonunda yapılacağı ifade edildi.