Maratonda koşan Özel'den açıklama: "İstanbul'u doğru yola sokanlar, ilk sandıkta Türkiye'nin yönetimini alacak"

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu düzenlendi.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi.

Maratonda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) adına 15,5 kilometre koşan Özgür Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamayı X sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU MARATONUN EV SAHİBİ 12 METREKARELİK BİR HÜCREDE"

Paylaşımında "Bugün sadece bir maratonu bitirmedik… Adımlarımızı bir öğrencinin daha yoluna umut eklemek için attık. 47. İstanbul Maratonu’nda, ÇYDD adına; eğitimde eşitlik ve yol arkadaşlarımıza özgürlük için koştuk" ifadelerini kullanan Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna dikkat çekerek: "Yüreğimiz çok buruk. Çünkü bu maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maratonu. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton. Bu maratonun ev sahibi 12 metrekarelik bir hücrede burayı izliyor. Bütün dünyadan koşucular geldi buraya. Bütün dünyadan maraton meraklıları geldi. Koşarken gördünüz, kolumuza girip 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nerede?' diye soruyorlar. Maalesef, 'Hapiste ama çıkacak. Onun yerine koşuyoruz' diyoruz" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle: