Maratonda tarih yazıldı: Sebastian Sawe dünya rekoru kırdı

Atletizm tarihinde bir dönem kapandı. Londra Maratonu'nda koşan Sebastian Sawe, 1:59:30’luk derecesiyle dünya rekorunu kırarak 2 saat bariyerini aşan ilk atlet olarak tarihe geçti.

Kenyalı koşucu, daha önce Kelvin Kiptum’a ait olan 2:00:35’lik dünya rekorunu geride bırakırken, maraton tarihinin en büyük psikolojik eşiğini de yıkmış oldu.

İKİNCİ DE 2 SAATİN ALTINDA BİTİRDİ

Yarışta sadece Sawe değil, diğer elit atletler de sınırları zorladı. Yomif Kejelcha, maraton kariyerinin ilk yarışında 1:59:41 koşarak ikinci sırayı aldı ve o da 2 saatin altına inmeyi başardı.

Üçüncülüğü ise 2:00:28’lik derecesiyle Jacob Kiplimo elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte Londra Maratonu, erkekler maraton tarihinin en hızlı yarışı olarak kayıtlara geçerken, aynı yarışta iki atletin 2 saatin altına inmesi spor tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı.