Marble 30’uncu Yıl Anıtı açıldı: "İzmir kıymet bilecek"

BİRGÜN EGE

İzmir’de Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen Marble İzmir Fuarı’nın anıtının açılışı gerçekleştirildi. Açılış Kültürpark’ta bulunan Mermerli Sevgi Yolu’nda gerçekleşti. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve fuarın katılımcıları katıldı.

Açılışta konuşan Tugay, “Bugün 30 yıl önce başlayan uzun bir yolculuğu ilk adımlarını hatırlamak ve o yolculuğa en çok emek verenlere vefamızı göstermek için bir araya geldik. Yurt dışındaki fuarları ellerinde numunelerle gezen, makineler uzaktan bakarken biz de yaparız, hatta daha iyisini yaparız diyenler atmıştı o adımları. Bu hayalin peşine düşmüşlerdi” dedi.

İlerleyen yıllarda Mermer Sevgi Yolu’nda düzenlenenlere dikkat çeken Tugay, fuara ilişkin şunları söyledi: “1995’te uluslararası şirketler ilk kez ayrı bir şekilde ayrı bir fuar şekilde düzenlemesinin ardından 47 şirket olarak katılmıştı. Günümüzde ise binin üzerinden katılımcıyı sektörün rotasını belirleyen fuarlardan biri haline geldi. Bu başarının ardında yıllardır bu organizasyonun parçası olan firmalar, kurumlar, çalışanlar ve paydaşlar var. Fire vermeden her sene emek veren katılım gösterenler var. Bunların hepsi tüm bu dostlarımız bizler için çok değerliler.”

"SÖZ VERİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte taş üstüne taş koyan, üretime katkı sağlayan, uluslararası arenada kenti temsil eden ve daha görünür, daha bilinir kılan, değerine değer katan kim varsa her zaman arkalarında olacaklarını vurgulayan Tugay, “Destek verenin kalıcı iz bırakanın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün dünyada sadece Elazığ bölgesine çıkarılan ülkemizin en özel doğal taşlarından biri olan Elazığ vişnesi mermerinden yapılan 30. yıl anıtını beraberce açıyoruz. Anıtımız ile geçmişe dönük bir teşekkür sunarken gelecek için de aslında bir söz veriyoruz. İzmir kıymet verenin kıymetini daima bilecek. Bundan herkes emin olabilir” diye konuştu.

Anıtın üzerinde en az 20 yıldır fuara katılan katılımcılar olduğunu aktaran Tugay, “Her birine ayrı ayrı şehrimiz adına, belediyemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.