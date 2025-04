Marble İzmir 30 yaşında

Halil ERTUNÇ

İzmir’de Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 30’uncu kez başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcı yer alacak.

Dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Eğer sorunları birbirimizi anlayacak şekilde konuşabilirsek, her türlü siyasi çıkarın üzerine çıkarak birlik beraberlik içinde mücadele etmeyi başarabilirsek her şeyi çok daha iyiye götürebiliriz. Bu ülkenin, milletin daha iyi noktalara gelmesi için iş birliği yapmamız gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'deki sıkıntılar ortadayken, en çok ihtiyacımız olan şey kendi ülkemizin menfaatini her şeyin üzerinde tutarak sektörleri temsil eden insanlara bütüncül bir bakışla destek olmaktır. Destek olacağız ki insanlarımız iş bulsun, bu ülkeye para girsin. Yatırım için yürekten çaba gösteren pek çok insan istedikleri desteği bir türlü göremiyor. Bir yerlerde hata yaptığımız çok açık. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Türkiye’nin refah içinde yaşayan insanların ülkesi olması lazım” şeklinde konuştu.

"5 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR"

Tugay, Türkiye'deki doğal taşların renkleri ve desenleriyle dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek, “Ancak hak ettikleri değeri bulmuş değiller. Birincisi pazarlamayı bilmiyoruz, ikincisi işlenmesiyle ilgili sorun var. Bu fuara herkes sahip çıkmak zorunda. İnşallah 50'ncisi 100'üncüsü de yapılsın. Türkiye'de bu kadar değerli başka bir fuar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin doğal taş alanındaki 2 milyar dolarlık ihracatının 5 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki katma değerini de artırarak bu işin pazarlamasını da yapabilelim. Bunu başarabileceğimizi de inanıyorum” dedi.