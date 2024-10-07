Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü belirtileri nelerdir? Türkiye'de marburg virüsü var mı?

Marburg virüsü nedir sorusu Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüs hakkında bülten yayınlamasının ardından gündeme oturdu. DSÖ'nün Afrika'da bulunan Ruanda'da 29 Eylül 2024'de toplam 26 kişide marburg virüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından Marburg virüsü belirtileri nelerdir araştırması hız kazandı. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü belirtileri nelerdir? Türkiye'de marburg virüsü var mı? Marburg virüsü tedavisi var mı?

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü (MVD), eski adıyla Marburg hemorajik ateşi (MHF) insanlarda ve primatlarda gözlemlenen iki Marburg virüsü taşıyıcısının neden olduğu viral bir hemorajik ateştir. Marburg virüsü Belirtileri Ebola virüsü hastalığının (EVD) semptomlarına çok benzemektedir.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

DSÖ'nün açıklamasına göre Marburg virüsü belirtileri şu şekildedir:

Cilt döküntüsü,

Kırmızı veya mor lekeler (örn. peteşi veya purpura ),

Morluklar ve hematomlar (özellikle iğne enjeksiyon bölgelerinin çevresinde)

Yüksek ateş,

Şiddetli baş ağrısı,

Yoğun halsizlik,

Kas ağrıları,

Üçüncü günden itibaren kişide şiddetli sulu ishal, karın ağrısı ve kramplar, bulantı ve kusma görülür.

TÜRKİYE'DE MARBURG VİRÜSÜ VAR MI, GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'de henüz marburg virüsü hastalığı görülmedi. DSÖ, Ruanda'da tespit edilen virüsün Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Uganda sınırındaki bölgelerde de bildirildiği için salgının komşu ülkelere yayılma riski olduğu uyarısında bulundu.Temaslı bir kişinin Avrupa ülkesi Belçika'ya seyahat ettiğinin bilindiğini söyleyen DSÖ, müdahalenin başlatıldığını ifade etti.

MARBURG VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

DSÖ Marburg virüsünü tedavi edebilecek bir ilaç ya da önleyecek bir aşının olmadığını ifade etti.

MARBURG VİRÜSÜ NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Yüksek ölüm oranlarına sahip Marburg virüsü, meyve yarasaları tarafından insanlara bulaştığı belirtildi. Belirtileri arasında, şiddetli baş ağrısının, karın ağrısının, burun ve ağız kanamasının yer aldığı bildirildi.

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Marburg virüsünün, Ebola virüsü hastalığıyla aynı aileden geldiğini ve son derece bulaşıcı bir viral hastalık olduğunu açıklamıştı.

Ruanda Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, "İnsanlar günlük aktivitelerine devam edebilirler. Marburg önleme önlemleri kapsamında herhangi bir aktiviteye yasak bulunmamaktadır. Hastalığın tüm odak noktalarını tespit ettiğimiz ve uygun önlemleri aldığımız için insanlar paniğe kapılmamalıdır" demişti.