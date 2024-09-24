Marca, Ballon d'Or'u kimin kazanacağını yazdı

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol spor gazetesi Marca, 2024 Ballon d’Or ödülünü Madrid ekibinin Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr.'ın kazanacağını yazdı.

Haberi manşetten veren Marca, Vinicius'un ödülü kazanacağı konusunda bilgilendirildiğini aktardı.

Buna göre Vinicius, protokol kuralları, fotoğraf çekimi ve röportajlar hakkında ayrıca bilgilendirilecek.

Ödül töreni 28 Ekim'de Paris'te düzenlenecek.

Geçen sezon Real Madrid ile hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Vinicius, özellikle şubat ayından itibaren gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Geçen sezon La Liga'da 26 maçta 15 gol 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 6 gol 4 asist kaydeden Vinicius, La Liga'daki gol katkılarının 11'ini ilk 10'da yer alan takımlara karşı yapmıştı.

24 yaşındaki süper yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde 2, finalde ise 1 gol kaydetmişti.

Geçen sezonun başlarında geçirdiği sakatlık nedeniyle iki ay forma giyemeyen Vinicius'un milli takım performansı ise tartışılmıştı. Vinicius'un başrol oyuncusu olduğu Brezilya Copa America'da çeyrek finalde Uruguay'a elenirken Vinicius cezalı olduğu için bu maçta forma giyememişti.

Ödül için adı en çok geçen oyunculardan biri ise Jude Bellingham'dı. Real Madrid'deki ilk sezonunda özellikle ilk aylarda kaydettiği gollerle takımına çok sayıda maç kazandıran Bellingham, La Liga'da 19 gol 6 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol 5 asist ile oynamıştı. Bellingham İngiltere Milli Takımı ile de EURO 2024'te finale yükselmişti.

Vinicius, oylamada birinci olması halinde ödülü ilk kez kazanacak. Ödülü Real Madrid'den bir oyuncunun kazanması halinde Madrid ekibi Barcelona'yı geride bırakarak 13 kez ile en çok ballon d'Or kazanan oyuncuyu bünyesinde barındıran takım olacak.

Öte yandan Vinicius, son 10 yılda Cristiano Ronaldo (3), Modric ve Benzema'nın ardından bu ödülü kazanan 4'üncü Real Madrid futbolcusu olacak.