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Marca'dan EURO 2024'ün 'sürpriz 11'i: Türkiye'den 3 oyuncu kadroda

İspanya basınının önde gelen kuruluşlarından Marca, Euro 2024'te gösterdiği performansla ilgi çeken oyunculardan 11 kurdu. Kadroda Türkiye'den 3 futbolcu yer aldı.

Spor
  • 13.07.2024 19:08
  • Giriş: 13.07.2024 19:08
  • Güncelleme: 13.07.2024 19:15
Kaynak: Haber Merkezi
Marca'dan EURO 2024'ün 'sürpriz 11'i: Türkiye'den 3 oyuncu kadroda

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, EURO 2024'te şu ana kadar gösterdiği performasla ilgi çeken oyunculardan kurduğu ilk 11'i kamuoyuyla paylaştı.

Listede A Milli Takımdan 3 futbolcu yer aldı.

Marca'nın ilk 11'i şöyle:

Bart Verbruggen (Hollanda)

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)

David Hancko (Slovakya)

Jaka Bijol (Slovenya)

Andrei Ratiu (Romanya)

Michel Aebischer (İsviçre)

Tijjani Reijnders (Hollanda)

Arda Güler (Türkiye)

Dan Ndoye (İsviçre)

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Georges Mikautadze (Gürcistan)

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