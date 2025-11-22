Marcelo Bielsa: "Toksik biriyim, benimle ilişki kurmak sizi kötü etkiler"

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, futbol dünyasının son yıllarda gördüğü en sıra dışı basın toplantılarından birine imza attı. Salı günü ABD’ye karşı alınan 5-1’lik tarihi yenilginin ardından istifa çağrılarının hedefi olan Bielsa, Montevideo’da 105 dakika boyunca hem eleştirilere yanıt verdi hem de kişiliğine dair belki de ilk kez bu kadar açık konuştu.

“Görevi bırakmaya niyetim yok. Bu takımı 2026 Dünya Kupası’na ben götüreceğim.”

Deneyimli teknik adam, oyuncuların kendisine olan inancını kaybettiği iddialarına sert karşılık verdi:

“Ben gerilim üreten biriyim. Ortama gerginlik getiririm, bu yüzden az görünürüm. Toksik biriyim… Benimle ilişki kurmak insanı kötü etkiler. Hatalarla uğraşırım, sürekli talepkârımdır, asla tatmin olmam. Biriyle yemek yerken bile gazete okurum; konuşup dikkatim dağılsın istemem. Keyif aldığım için değil… Bu benim karmam.”

Bielsa, tüm bu özelliklerinin “kaybetme korkusundan” doğduğunu söyledi. Kendini tarif ederken duygusal bir tona bürünen 70 yaşındaki çalıştırıcı: “Utangaçım, takıntılıyım, robotiğim. Dağınıklıktan nefret ederim. Bunlar benim kusurlarım. Rahat, sıcak davranmakta zorlanıyorum” dedi fakat hemen ardından, duygusuz futbol oynanamayacağına vurgu yaptı: “Duygu, erdemin büyümesini sağlayan en güçlü etkidir.”

AĞLATAN MURGA HİKÂYESİ

Bielsa, Uruguaylı murga ve tango sanatçısı Canario Luna’nın “A los Cuadros Chicos” adlı şarkısını “hayatımda duyduğum en iyi futbol şarkılarından biri” olarak niteledi ve oyuncularına da dinlettiğini söyledi. Şarkının alt lig taraftarlarının masumiyetini anlattığını belirtti: “Kamyonla deplasmana giden taraftarı düşünün… Eğer futbola âşıksanız, bundan etkilenmemek için tahta olmanız gerekir.”

Çocukluk aşkını hatırlatan bir konuşmayla devam etti: “Çocukken bir şişe kapağı toptu, bir duvar kale. Bir garaj girişindeki domates kaleydi. Profesyonel futbolcuyu besleyen amatör ruh işte budur. Oyuncular milli takımda para için değil, bu duyguyu yeniden bulmak için geliyor.”

URUGUAY’DA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜMÜŞTÜ

Basın toplantısından bir gün önce Uruguay kamuoyunda Bielsa’ya yönelik tepki zirveye ulaşmıştı. Yerel yorumcular istifa çağrılarını artırırken, bazı gazeteciler oyuncuların “tükendiğini” savundu. Bir televizyon programında sunucu Alberto Perez’in şu sözleri viral olmuştu: “Bu dip nokta! ABD bizi parçaladı! Orada çocuklar oyuncu değil, Morgan Freeman olmak istiyor!”