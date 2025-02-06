Marcelo futbolu bıraktı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Marcelo, futbola veda ettiğini açıkladı.

36 yaşındaki süper yıldız son olarak ülkesinin takımlarından Fluminense'nin formasını giymişti.

Sosyal medya hesabından 1.5 dakikalık bir video yayımlayan Marcelo, videoyu 'Her zaman müteşekkirim' notuyla paylaştı.

Futbolculuk kariyerini noktaladığını duyuran Marcelo, "Yine de hâlâ futbola katacak çok şeyim var" dedi.

REAL MADRİD'DE 15 SEZON

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-07 sezonunun ara transfer döneminde 6.5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Burada tam 15.5 sezon forma giyen Marcelo kulüp tarihine geçti. Real Madrid tarihine iz bırakan Marcelo, modern futbolun en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edildi.

TOPLAM 25 KUPA

Marcelo Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi, 6 LaLiga, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

Serbest kalmasının ardndan Olympiacos'un yolunu tutan Marcelo, 6 ay sonra futbola başladığı Fluminense'ye gitti.

Burada ise 1.5 sezon oynayan Marcelo, 1 Libertadores ve 1 Sudamericana şampiyonluğu elde etti.