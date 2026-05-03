Marcelo Guedes ve Filip Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor

Beşiktaş’ın eski futbolcuları Marcelo Guedes ve Filip Holosko, siyah-beyazlı formayı giydikleri döneme ilişkin anılarını ve kulübe dair düşüncelerini paylaştı.

İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Marcelo, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, futbol sonrası hayatına ilişkin de bilgi verdi.

Portekiz’de yarı profesyonel olarak golf oynadığını belirten Brezilyalı eski stoper, zamanının büyük bölümünü ailesine ayırdığını söyledi. Çocuklarının da futbolla ilgilendiğini ifade eden Marcelo, “Tekrar futbolun ritmini kalbimde hissetmek güzel bir duygu” dedi.

"BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Beşiktaş kariyerine de değinen Marcelo, kulüple kazandıkları başarılara vurgu yaptı. Taraftarın ilgisinin sürdüğünü belirten deneyimli isim, “Beşiktaş’ta önemli kupalar kazandık. Taraftarın hâlâ beni hatırlaması benim için değerli. Kulübü yakından takip ediyorum, kalbimde yeri ayrı” ifadelerini kullandı.

Eski takımında yeniden forma giyme ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya ise “Kontrat göndersinler, hemen imzalarım” yanıtını verdi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÖZLEDİM"

Etkinlikte yer alan bir diğer eski futbolcu Filip Holosko da Beşiktaş’a dair duygularını paylaştı.

Ailesiyle birlikte Prag’da yaşadığını ve amatör düzeyde futbol oynamaya devam ettiğini aktaran Slovak oyuncu, taraftarla kurduğu bağa dikkat çekti. “Beşiktaş taraftarını özledim. Uzun yıllar burada oynadım ve her zaman destek gördüm. İstanbul’da çok mutluydum” diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin son yıllarda ligde şampiyonluk yarışından uzak kaldığını belirten Hološko, yeni sezona ilişkin beklentisini de dile getirdi. Mustafa Denizli yönetiminde 2008-2009 sezonunda kazanılan lig ve kupa şampiyonluklarını hatırlatan deneyimli isim, “Beşiktaş’ın yeni sezonda yeniden kupa mücadelesi vermesini umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.