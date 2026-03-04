Marco Asensio, Avrupa’nın en üretken 10 numaraları arasında

Sezon başında Paris Saint-Germain’den Fenerbahçe’ye transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

İspanyol yıldız, 2026 takvim yılında yaptığı skor katkısıyla Avrupa’nın önde gelen “10 numaraları” arasında yer aldı.

Asensio, bu süreçte attığı 3 gol ve yaptığı 5 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa’nın en iyi 15 ligi içinde en üretken oyun kurucular arasında gösterildi.

Tecrübeli futbolcu bu performansıyla Cole Palmer, Dani Olmo ve Fermín Lopez gibi önemli isimleri geride bıraktı.

GOLDE VE ASİSTTE ÇİFT HANEYE ULAŞTI

Fenerbahçe taraftarının kısa sürede sevgilisi haline gelen Asensio, Süper Lig’de bu sezon 20 maçta 11 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

Süper Lig’de takımının hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan İspanyol oyuncu, Türkiye Kupası’nda da etkili oldu. Kupada 2 maçta forma giyen Asensio, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipteki performansı, yıldız oyuncunun Avrupa futbolundaki değerini bir kez daha ortaya koymuş durumda.