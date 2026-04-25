Marco Asensio derbide oynayacak mı?

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe’de, derbi öncesi Marco Asensio’nun durumu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin planlamasına rağmen İspanyol oyuncunun beklenen şekilde takıma katılamaması dikkat çekti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçının ardından Asensio’nun kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

Deneyimli oyuncu, çarşamba ve perşembe günlerinde bireysel programını uygulamasına rağmen takımla antrenmanlara katılamadı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki futbolcunun sol dizindeki ağrı devam ediyor. Bu nedenle Asensio’nun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve takım antrenmanlarına dahil olamadığı belirtildi.

OYNAMAK İSTİYOR, KARAR SAĞLIK EKİBİNDE

Yaşadığı fiziksel soruna rağmen derbide forma giymek isteyen Asensio’nun, kritik karşılaşmada görev almaya hazır olduğu öğrenildi. Ancak sağlık kurulu, oyuncunun tek antrenmanla ilk 11’de başlaması konusunda temkinli yaklaşıyor.

Bugün yapılacak son idmanın ardından Asensio’nun durumu netlik kazanacak. Deneyimli futbolcunun takımla çalışmasa bile maç kadrosunda yer alması ve karşılaşmanın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

YOKLUĞUNDA FARKLI SONUÇLAR

Fenerbahçe, Asensio’nun forma giyemediği maçlarda farklı sonuçlar aldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte bazı karşılaşmaları kazanırken, özellikle zorlu mücadelelerde skor üretmekte zaman zaman sıkıntı yaşadı.

Derbi öncesinde Asensio’nun sahada olup olmayacağı, Fenerbahçe’nin hücum planları açısından belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.