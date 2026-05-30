Marco Asensio için İspanya iddiası: Atletico Madrid de devrede

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları sürerken Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Daha önce İspanya'dan Real Sociedad ve Sevilla ile anılan tecrübeli futbolcunun bu kez Atletico Madrid'in radarına girdiği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga ekiplerinin Asensio'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

ATLETICO'NUN DA LİSTESİNDE

Haberlere göre Real Sociedad uzun süredir 30 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinde tutarken, Sevilla'nın da mali şartları değerlendirdiği ifade edildi.

Atletico Madrid'in ise teknik direktör Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda Asensio'yu kadro alternatifleri arasında değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Transferin önündeki en önemli engeller arasında futbolcunun yüksek maaşı ve Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesi gösteriliyor. Buna rağmen Asensio'nun kariyerinin ilerleyen döneminde yeniden İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

Sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan İspanyol oyuncu, geride kalan sezonda takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Asensio, forma giydiği 38 resmi maçta 13 gol atarken 14 de asist üreterek toplam 27 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe cephesinden oyuncunun geleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Asensio hakkındaki iddiaların artması bekleniyor.