Marco Asensio İspanya’da manşetlerde

Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, Gençlerbirliği maçında yaptığı asistle hem karşılaşmaya hem de İspanya spor basınına damga vurdu. Sarı-lacivertli ekibin İspanyol yıldızı, bu sezon tüm kulvarlarda 11 gol ve 8 asistlik performansa ulaştı.

Gençlerbirliği karşısında Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golde topuk pasıyla harika bir asist yapan Asensio, bu hareketiyle ülkesinde manşetlere çıktı.

GUTİ TARZI ASİST

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Asensio’nun performansını övgü dolu ifadelerle değerlendirdi. Haberde, “‘El Matador’ Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda önüne geleni ‘avlamaya’ devam ediyor. Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez ‘Guti tarzı’ topuk pasıyla yaptığı asistle belirleyici oldu” denildi.

Marca’da yer alan analizde Asensio’nun, Fenerbahçe formasıyla N'Golo Kanté’nin ilk maçında da dikkatleri üzerine çektiği vurgulandı.

İspanyol yıldızın, 11. dakikada kazanılan penaltının başlangıcında da rol oynadığı hatırlatıldı. Bu pozisyonda Asensio’nun Anderson Talisca’ya verdiği ara pas sonrası gelişen atakta penaltı kazanılmış ve Talisca skoru açmıştı.

“SANAT ESERİ NİTELİĞİNDE”

Asensio’nun gecenin en çok konuşulan hareketi ise 27. dakikada geldi. Kanté’den aldığı topu kaleye sırtı dönükken topukla Kerem Aktürkoğlu’nun önüne bırakan İspanyol futbolcu, bu asistle tribünleri ayağa kaldırdı. Marca, bu pozisyonu “sanat eseri niteliğinde” olarak tanımladı.

AS: “NE YAPTIN SEN ASENSİO!”

Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS ise Asensio’nun asistini manşetine taşıdı. “Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün” başlığıyla verilen haberde, bu pasın Guti’nin yıllar önce Sevilla’ya karşı yaptığı unutulmaz asisti hatırlattığı vurgulandı.

Haberde ayrıca Asensio’nun Türkiye’de adeta formunun zirvesinde olduğu ve bunu her hafta sahaya yansıttığı ifade edildi.