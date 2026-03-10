Marco Asensio sakatlığına rağmen oynadı

Fenerbahçe’nin Samsunspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandığı maçta Marco Asensio performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu belirsiz olan İspanyol futbolcu, Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep deplasmanında kadroya alınmamıştı. Bu nedenle Asensio’nun Samsunspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği de netlik kazanmamıştı.

Başarılı oyuncu, maçtan önce teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede sahada olmak istediğini belirtti.

YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİ

Haberlere göre Asensio, kritik bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak takımı yalnız bırakmak istemediğini ifade etti. Bunun üzerine Tedesco, yıldız futbolcuyu ilk 11’de sahaya sürdü.

Karşılaşmanın gidişatında önemli rol oynayan Asensio, özellikle ikinci yarıda etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe’nin 89. dakikada bulduğu beraberlik golünde Nene’ye yaptığı asistle skora doğrudan katkı sağladı.

ÇİFT HANELİ SKOR KATKISI

Sarı-lacivertli ekip, bu golün ardından uzatma dakikalarında Sidiki Cherif’in attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Asensio ise maçın bitimine kısa süre kala yerini Oğuz’a bıraktı.

Tecrübeli futbolcu, yaptığı asistle birlikte Süper Lig’deki asist sayısını 10’a yükseltti ve bu alanda zirveye çıktı. Ayrıca ligde 11 gole ulaşan Asensio, gol ve asist toplamında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.