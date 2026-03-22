Marco Asensio’nun talipleri artıyor

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde 7.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Marco Asensio, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

Bu sezon çıktığı maçlarda 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayan İspanyol oyuncuya, ülkesinden üç kulübün talip olduğu öne sürüldü.

3 TAKIM YAKIN TAKİPTE

Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal’in deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, özellikle Villarreal’in resmi teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise oyuncu için net bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe’nin, 25-30 milyon Euro aralığındaki tekliflerin altına inmeyi düşünmediği aktarıldı.

Bu sezon toplam 36 karşılaşmada forma giyen Asensio, 2712 dakika sahada kaldı ve takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.