Marco Asensio’ya teklif yapıldı

İspanya merkezli Fichajes’in haberine göre La Liga ekiplerinden Villarreal, sezon sonunda Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde, Villarreal yönetiminin Asensio’yu hücum hattında takımı sürükleyecek lider oyuncu olarak değerlendirdiği belirtildi.

Asensio’nun transferinin gerçekleşmesi halinde “sezonun seyrini değiştirecek” bir hamle olacağı vurgulanırken İspanyol futbolcunun yalnızca istatistikleriyle değil, saha içindeki karakteriyle de fark yaratacağı ifade edildi.

Oyuncunun İspanya’da her zaman özel bir ilgiyle karşılandığına da dikkat çekildi.

Haberde, Villarreal’in bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı, bu rakamın Fenerbahçe’nin sezon başında Asensio için yaptığı yatırımın yaklaşık iki katı olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertli kulübün beklentisinin ise 20 milyon euro bandında olduğu kaydedildi.

"FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM"

Öte yandan Asensio’nun şu aşamada transfere değil, tamamen sezona odaklandığı ve Fenerbahçe dışında bir plan düşünmediği ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri haline gelen Asensio, son olarak Trabzonspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 21 gollük katkı sağlayan İspanyol oyuncu, kariyerinin en üretken dönemini yaşıyor.

Asensio, daha önce en parlak sezonunu Real Madrid formasıyla 2022-23’te 12 gol, 8 asistle geçirmişti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’deki performansıyla bu istatistikleri geride bırakırken, her yeni skor katkısıyla kariyer rekorunu ileri taşımaya devam ediyor.