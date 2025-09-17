Marcos’a karşı alanlara çağrı

Karya YURTTAŞ

Filipinler’de sel projelerinde yapılan yolsuzluklara tepki gösteren kitleler 1972’deki sıkıyönetim ilanının yıldönümü olan 21 Eylül’de Jr. Marcos iktidarını protesto edecek. “Trilyon Peso Yürüyüşü” adı verilen eylem son on beş yılda sel projelerine aktarılan ve çoğunluğu yolsuzluğa giden 1,9 trilyon pesoya atıfta bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de üniversite öğrencileri sel yönetim projelerinde yapılan yolsuzluğa tepki olarak sokağa dökülmüştü. Protestoların Endonezya ve Nepal’de iktidarları sarsan eylemler gibi ülke çapına yayılması hedefleniyor. İki büyük ulaştırma şirketi olan Piston ve Manibela’daki çalışanlar da yolsuzluğa karşı yapılacak protestolara destek verdi. Piston’da 18 Eylül’de bir günlük, Manibela ise 17 Eylül - 19 Eylül arasında 3 gün greve gitme kararı alındı. Piston çalışanları soruşturmaların yetersiz olduğuna değinirken Manibeladakiler ise ulaşımdan ve yakıttan alınan vergilerle politikacıların lüks yaşamlarının fonlandığını dile getirdi. Bongbong olarak da bilinen Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr, protestoların büyük bir krize dönüşebileceğinden endişeli.

Yönetiminin protestoları engellemeye çalışmayacağını belirten Bongbong, “protesto edin ama barışçıl olun" dedi. Sel kontrol projelerinde yapılan yolsuzlukla ilgili halkın öfkesini anladığını söyleyen Marcos, “Eğer başkan olmasaydım, onlarla sokaklarda olurdum” dedi.

Ülkeyi on yıllarca demir yumrukla yöneten diktatör Ferdinand Marcos’un oğlu olan Jr. Marcos yaptığı açıklamada, yolsuzluk soruşturmaları için kurulacak komisyonun tamamen bağımsız olacağını belirtirken, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki müttefiklerini de soruşturacağını ifade etti.

HALKIN TALEPLERINDE NELER YER ALIYOR?

Filipinler’deki öğrenci toplulukları, dini topluluklar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi ittifaklar yayınladıkları ortak bildiride 21 Eylül sabahı Luneta Park’ta yolsuzluğa karşı güçlerini bir araya getirmeye çağırdı. Filipin halkı, yayınladıkları ortak bildiride taleplerini şu şekilde sıralıyor:

1- Marcos dahil olmak üzere tüm yetkililer, sel kontrol projelerindeki yolsuzluklar nedeniyle görevden alınsın ve hapse atılsın.

2- Halktan çalınan para geri verilsin.

3- Tüm gizli istihbarat fonları iptal edilsin.

4- Tüm devlet yetkililerinin mal varlıkları açıklansın.

5- Yolsuzluğa karışan yetkililerle ilişkisi olan müteahhitler ve şirketler açıklanarak yasaklansın.

6- Tüm devlet ihaleleri ve sözleşmeleri halka açıklansın.

BABADAN OĞULA ÜLKEYİ SOYAN BİR HANEDAN!

21 Eylül 1972 tarihinde mevcut cumhurbaşkanının babası diktatör Ferdinand Marcos Sr. ikinci başkanlık döneminin sona ermesine bir yıl kala sıkıyönetim ilan ederek Filipinler’i demir yumrukla yönetmeye başladı. 1986’da Halkın Gücü Devrimi ile yıkılana kadar yirmi bir yıl boyunca iktidarda kalan baba Marcos, ülkeyi adeta soyup soğana çevirdi. Marcos’un 10 milyar dolar zimmetine geçirdiği biliniyor.

Ferdinand Marcos, acımasız otoriter yönetimiyle biliniyordu. Karısı Imelda Marcos ve yakın çevresinin o dönem zimmetlerine 10 milyar dolar geçirdikleri tahmin ediliyor.

Diktatör baba Macros 1989’da Havai’de sürgünde öldü. Oğlu Marcos Jr., ailesinin Filipinler halkından çaldığı maddi varlıklar ve ilişkileri sayesinde 1990’larda Filipinler’e geri dönerek politikaya atıldı. Mayıs 2022’deki seçimleri kazanan Jr. Marcos ile birlikte 36 yıl sonra iktidar yeniden bu ailenin eline geçmiş oldu.