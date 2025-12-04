Mardin 1967 Spor, Bursaspor maçına hazırlanıyor

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta lider Mardin 1967 Spor, grubun 2’nci sırasındaki Bursaspor’u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden galip ayrılmak için antrenmanla başladı.

Grup’ta 32 puanla lider durumda bulunan Mardin 1969 Spor, 6 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Kızıltepe İlçe Stadı’nda güçlü rakibi Bursaspor’u konuk edecek. Ligde 28 puanla ikinci sırada yer alan Bursa temsilcisi, Mardin ekibinin 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, eksiklere rağmen kendi saha avantajını kullanarak kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mücadelenin, iki takımın zirve hesapları açısından büyük öneme sahip olduğu biliniyor.

Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Kızıltepe İlçe Stadı’nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden takım, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı. Kırmızı lacivertliler günün antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Mardin 1969 Spor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

