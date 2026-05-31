Mardin 1969 Spor'da Bülent Akan ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Bülent Akan ile sözleşme uzatmadı. Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan bu anlamlı yolculukta emekleriyle önemli bir iz bırakan teknik direktörümüz Bülent Akan ile sezon sonuna kadar olan sözleşmemiz sona ermiştir.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulübümüze verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluğumuza sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Mardin 1969 Spor ailesi olarak, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Bülent Akan'ın katkılarını daima hatırlayacağız. Teşekkürler Bülent Akan."